Кадиров пообіцяв росії взяти Одесу і Харків у травні

Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що росії необхідно взяти Одесу і Харків цим травнем, підкресливши, що з Україною слід воювати жорсткіше та активніше.

Про це повідомляє УНІАН.

Відповідну страшилку політик розповів з нагоди інавгурації свого правителя путіна, який очолив росію вже вп’яте.

«Я вважаю, що потрібно більш активно нападати, бити треба жорстко, поки є час. Цього місяця потрібно забирати найближчу територію. Обов’язково треба Одесу, Харків забрати», – заявив Кадиров в ефірі телеканалу «россия-1».

Далі в планах Кадирова – змусити Зеленського підписати необхідні росії папери.

Лідер Чечні уточнив, що має на увазі документи, які гарантували б безпеку росії, її населенню і російськомовним людям, які живуть в Україні.

Агентство Телевидения Новости