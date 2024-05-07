ТЦК рекомендують не писати в соцмережах про пересування їхніх працівників

За поширення інформації в соціальних мережах щодо пересування співробітників ТЦК під час виконання ними службових обов’язків передбачено кримінальну відповідальність.

Про це нагадує служба зв’язків з громадськістю Хмельницького ОТЦ, пише Кореспондент.

«Поширення інформації в соціальних мережах інтернет, спільнотах месенджерів, щодо місця перебування, пересування військовослужбовців ТЦК Хмельницької області під час виконання ними заходів оповіщення військовозобов’язаних громадян – призводить до розкриття форм та методів виконання завдання з призову на військову службу для захисту України, а також призводять до підриву авторитету Збройних Сил України у суспільстві», – йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що такі дії містять ознаки складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період), за що передбачено від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости