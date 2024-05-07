У Харкові пройшов Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Толока»

Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Толока» відбувся 6-7 травня у Харкові.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Захід проходив у змішаному форматі. Так, частина колективів надала відеозаписи своїх номерів, а частина – виступила наживо в безпечному просторі. Загалом у фестивалі-конкурсі взяли участь 530 дітей різних вікових категорій.

«Танець – це душа українського народу, тому підтримка хореографічних колективів в сучасних реаліях має величезний вплив на формування національної свідомості дітей і молоді», – зазначила директор фестивалю-конкурсу «Толока» Ірина Кощавець.

Журі очолила Світлана Коливанова – народна артистка України, Почесний громадянин міста Харкова, головний балетмейстер балетної трупи ХНАТОБ ім. М. В. Лисенка.

Результати фестивалю-конкурсу будуть оголошені 8 травня.

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