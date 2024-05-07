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В Україні з’являться два нових сервіси для військових: еКабінет постраждалого і гаряча лінія

В Україні з’являться два нових сервіси для військових: еКабінет постраждалого і гаряча лінія

Міністерство внутрішніх справ 7 травня запускає два сервіси для військовослужбовців та працівників органів системи МВС: електронний кабінет постраждалого і контактний центр з питань соціального захисту.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на пресслужбу МВС.

Перший сервіс – електронний кабінет постраждалого на сайті МВС України. Там військовослужбовці Нацгвардії, Держприкордонслужби, поліцейські, ДСНСники, які мають статус постраждалих, а також члени їхніх родин, можуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну, юридичну допомогу.

Для цього потрібно зареєструватися в Єдиному вікні для громадян.

Водночас розпочинає роботу контактний центр із питань соціального захисту – 1536.

Фахівці гарячої лінії з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 консультуватимуть щодо отримання психологічної, медичної та грошової допомоги, нарахування пільг, призначення пенсії тощо, йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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