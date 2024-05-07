Підтримка внутрішньо переміщених осіб у Харкові: відкрився перший адаптаційний простір

Відкриття першого адаптаційного простору «Свій», спрямованого на підтримку внутрішньо переміщених осіб, відбулося сьогодні, 7 травня, в Харкові.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

У заході взяли участь міський голова Ігор Терехов, заступниця представника Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні Маріан Шилпероорд, керівник напряму допомоги ВПО та постраждалим від воєнних дій БФ «Право на захист» Олександра Журко, а також представники міжнародних фондів та організацій.

«Зараз за офіційною статистикою у нас проживає 200 тисяч ВПО. Це люди, які були змушені покинути окуповані ворогом населені пункти. Ми робимо все можливе, щоб вони якнайшвидше адаптувалися в Харкові», – зазначив Ігор Терехов під час тематичного круглого столу.

В адаптаційному просторі «Свій» послуги надаватимуть представництва міжнародних фондів та організацій, ЦНАПи, правники, психологи.

Громадяни зможуть зареєструватися там на отримання матеріальної допомоги чи заселення в гуртожиток, отримати продуктові набори тощо. Крім того, ВПО матимуть змогу звернутися туди щодо працевлаштування.

«Ми вже практично готові до запуску програми перекваліфікації на ті спеціальності, яких не вистачає в нашому місті. Ми повинні інтегрувати переселенців, підтримати, надати їм роботу, побудувати нове житло і зробити все, аби вони не загубилися і були повноцінно залучені до життя громади», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости