У Харкові усувають наслідки негоди: впало 14 дерев

Працівники КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд» усувають наслідки шквального вітру в місті Харкові.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Через негоду станом на 16:00 в Харкові впали 14 дерев і 46 гілок. Найбільше таких випадків – в Індустріальному та Салтівському районах. Комунальники розпилюють та вивозять стовбури, прибирають листя та гілля.

Крім того, було зафіксовано пошкодження 18 покрівель. Працівники КП «Житлокомсервіс» обстежують будинки та усувають аварійність.

Агентство Телевидения Новости