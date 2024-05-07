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У Харкові усувають наслідки негоди: впало 14 дерев
Працівники КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд» усувають наслідки шквального вітру в місті Харкові.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Через негоду станом на 16:00 в Харкові впали 14 дерев і 46 гілок. Найбільше таких випадків – в Індустріальному та Салтівському районах. Комунальники розпилюють та вивозять стовбури, прибирають листя та гілля.
Крім того, було зафіксовано пошкодження 18 покрівель. Працівники КП «Житлокомсервіс» обстежують будинки та усувають аварійність.