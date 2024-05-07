Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:29
Просмотров: 73

На Харківщині почали розміновувати території новою машиною PT-300 D:MINE

На Харківщині почали розміновувати території новою машиною PT-300 D:MINE

На Харківщині розпочала роботу машина механізованого розмінування PT-300 D:MINE.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Сапери Міжрегіонального Центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС випробовують машину на території, де велись активні бойові дії.

«Наразі дана техніка очищує поле, усіяне касетними боєприпасами, що самостійно не самоліквідувалися та загрожують життю мирних мешканців», – наголошують сапери.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 