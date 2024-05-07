На Харківщині почали розміновувати території новою машиною PT-300 D:MINE

На Харківщині розпочала роботу машина механізованого розмінування PT-300 D:MINE.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Сапери Міжрегіонального Центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС випробовують машину на території, де велись активні бойові дії.

«Наразі дана техніка очищує поле, усіяне касетними боєприпасами, що самостійно не самоліквідувалися та загрожують життю мирних мешканців», – наголошують сапери.

Агентство Телевидения Новости