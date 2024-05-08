У харківському метро затримали чоловіка, якого розшукувала столична поліція

У Харкові на станції метро «Метробудівників» працівники поліції виявили 25-річного харків’янина, який з 2019 року перебував у розшуку.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Харків’янин значився в розшуку за Оболонським управлінням поліції ГУНП в м. Київ за вчинення крадіжки. Повідомлено ініціатору розшуку.

Протягом доби від мешканців Харківщини надійшло до поліції 1078 викликів. Більшість з них стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, хуліганств, шахрайств, незаконного обігу наркоречовин.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції доставлені для перевірки 35 громадян.

Агентство Телевидения Новости