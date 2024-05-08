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Кількість постраждалих у Харкові зросла до 7 людей
Кількість постраждалих людей внаслідок обстрілу Харкова зросла до 7.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
Серед них 8-річна дівчинка та троє юнаків 14, 14 та 15 років.
Двоє хлопців у важкому стані, один хлопець та дівчинка — у середньому. Усі госпіталізовані до медзакладу.
55-річний цивільний чоловік із травмами середнього ступеня також доставлений до лікарні.
Дві жінки 80 та 32 років у легкому стані — їм надана допомога на місці.