Кількість постраждалих у Харкові зросла до 7 людей

Кількість постраждалих людей внаслідок обстрілу Харкова зросла до 7.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Серед них 8-річна дівчинка та троє юнаків 14, 14 та 15 років.

Двоє хлопців у важкому стані, один хлопець та дівчинка — у середньому. Усі госпіталізовані до медзакладу.

55-річний цивільний чоловік із травмами середнього ступеня також доставлений до лікарні.

Дві жінки 80 та 32 років у легкому стані — їм надана допомога на місці.

Агентство Телевидения Новости