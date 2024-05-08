Обстріл Харкова, семеро людей постраждали: фото та відео від поліції
8 травня військові рф обстріляли Салтівський район Харкова. Зафіксовано влучання на стадіон школи.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
В результаті обстрілу поранення отримали шестеро людей: 55-річний чоловік, 32-річна жінка, двоє хлопців 2009 року народження та хлопець 2010 року народження.
Останній з вибуховими травмами доставлений до медичного закладу, 8-річна дівчинка з вибуховими пораненнями також доставлена до лікарні.
У 81-річної жінки гостра реакція на стрес, від госпіталізації відмовилася.
На місці події працює слідчо-оперативна група ХРУП № 3, криміналісти та вибухотехніки.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.