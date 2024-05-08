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Обстріл Харкова, семеро людей постраждали: фото та відео від поліції

Обстріл Харкова, семеро людей постраждали: фото та відео від поліції

8 травня військові рф обстріляли Салтівський район Харкова. Зафіксовано влучання на стадіон школи.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

В результаті обстрілу поранення отримали шестеро людей: 55-річний чоловік, 32-річна жінка, двоє хлопців 2009 року народження та хлопець 2010 року народження.

Останній з вибуховими травмами доставлений до медичного закладу, 8-річна дівчинка з вибуховими пораненнями також доставлена до лікарні.

У 81-річної жінки гостра реакція на стрес, від госпіталізації відмовилася.

На місці події працює слідчо-оперативна група ХРУП № 3, криміналісти та вибухотехніки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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