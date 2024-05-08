«Укренерго» збирається обмежувати енергопостачання промисловості та бізнесу

Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00.

Про це повідомляє «Укренерго».

Причина обмежень – дефіцит електроенергії, викликаний масованою ракетно-дроновою атакою росіян на енергетичні об’єкти, підкреслюють енергетики.

Обсяг обмежень буде розподілений рівномірно між всіма регіонами.

При цьому у компанії зазначили, що якщо ввечері споживання продовжить зростати, то почнуться аварійні відключення для побутових споживачів по всій Україні.

«Укренерго» просить громадян ощадливо споживати електроенергію у період з 18:00 по 23:00.

Агентство Телевидения Новости