Передавав окупантам дані українських патріотів: заочно судитимуть жителя Харківщини

Житель селища Борова під час окупації Ізюмського району Харківської області налагодив контакт з учасником російської приватної військової компанії.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Представнику ворожого збройного формування чоловік передавав інформацію про українських патріотів, зокрема про колишніх учасників АТО, а також осіб, які засуджували збройну агресію рф.

Отримавши від обвинуваченого ці дані, окупанти викрадали патріотів, утримували в ямі без води і продуктів харчування та піддавали катуванню.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 61-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Після деокупації зрадник зміг втекти і наразі переховується від українського правосуддя, його оголошено у розшук – чоловіка судитимуть заочно.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости