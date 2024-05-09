Передавав окупантам дані українських патріотів: заочно судитимуть жителя Харківщини
Житель селища Борова під час окупації Ізюмського району Харківської області налагодив контакт з учасником російської приватної військової компанії.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Представнику ворожого збройного формування чоловік передавав інформацію про українських патріотів, зокрема про колишніх учасників АТО, а також осіб, які засуджували збройну агресію рф.
Отримавши від обвинуваченого ці дані, окупанти викрадали патріотів, утримували в ямі без води і продуктів харчування та піддавали катуванню.
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 61-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Після деокупації зрадник зміг втекти і наразі переховується від українського правосуддя, його оголошено у розшук – чоловіка судитимуть заочно.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.