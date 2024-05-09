Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:18
Просмотров: 86

Передавав окупантам дані українських патріотів: заочно судитимуть жителя Харківщини

Передавав окупантам дані українських патріотів: заочно судитимуть жителя Харківщини

Житель селища Борова під час окупації Ізюмського району Харківської області налагодив контакт з учасником російської приватної військової компанії.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Представнику ворожого збройного формування чоловік передавав інформацію про українських патріотів, зокрема про колишніх учасників АТО, а також осіб, які засуджували збройну агресію рф.

Отримавши від обвинуваченого ці дані, окупанти викрадали патріотів, утримували в ямі без води і продуктів харчування та піддавали катуванню.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 61-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Після деокупації зрадник зміг втекти і наразі переховується від українського правосуддя, його оголошено у розшук – чоловіка судитимуть заочно.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 