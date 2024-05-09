У Харкові затримали «блогера», який розповсюджував роспропаганду та вихваляв комуністичний режим срср

Служба безпеки викрила та затримала у Харкові ще одного пропагандиста ідей «руського миру»: зловмисником виявився 24-річний місцевий житель, який ніде не працював і називав себе блогером.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Використовуючи засоби масової інформації та соціальні мережі він популяризував комуністичну символіку колишнього срср, вихваляв тоталітарний режим радянського союзу та розповсюджував наративи сучасної кремлівської пропаганди на кшталт: «братські народи», «три країни – три сестри» тощо.

Для цього він створив на відеохостингу YouTube власний анонімний канал, підписниками якого здебільшого були боти, а також використовував сторінки у мережі Instagram та у забороненій в Україні російській соцмережі «ВКонтакте».

У своїх публікаціях фігурант також заявляв, що українці нібито є «дешевим інструментом США», закликав громадян України відмовитися від захисту нашої держави, бо вона, типу, «того не варта». До того ж, харків’янин регулярно демонстрував своє зневажливе ставлення до державних символів України.

Ініційована Службою безпеки мистецтвознавча експертиза підтвердила протиправний характер публікацій пропагандиста та використання ним забороненої символіки.

Під час обшуку за місцем його мешкання правоохоронці вилучили комп’ютер та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а також власноручно виготовлену комуністичну символіку, яку він використовував під час зйомок пропагандистських відеороликів.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму, вчинені повторно з використанням засобів масової інформації).

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости