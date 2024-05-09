У Дергачах завершують відбудову двох зруйнованих окупантами корпусів лікарні

Два корпуси Дергачівської лікарні – лабораторія та харчоблок – в 2022 році були зруйновані російськими снарядами та реконструкції не підлягали. У жовтні минулого року стартувала відбудова цих будівель й роботи вже вийшли на фінішну пряму. Персонал лабораторії разом із обладнанням переїхав до стаціонару та обслуговує зараз до 2 тисяч громадян щомісяця. Після введення в експлуатацію нового приміщення ця кількість зросте принаймні в двічі, прогнозують в лікарні.

Євгеній Бабенко, заст. директора Дергачівської лікарні

За рахунок того, що це буде більш сучасний рівень лабораторного обстеження, ми зможемо обстежувати до 4 та більше тисяч громадян нашої та навколишніх громад – Золочівського, Богодухівського районів. Ми зможемо надавати широкий спектр серологічний, клінічних, імунологічних досліджень, зокрема серологічних досліджень до антитіл до ВІЛу, ендокрінологічних, гормони щитовидної залози та інші.

В цьому приміщенні вже приступили до оздоблювальних робіт та кладуть плитку.

Інокентій Трофімов, майстер з оздоблювальних робіт

Ну, загальний обсяг більш ніж 600 кв. м. Це 15 кімнат. Немає ніяких складнощів, звичайний робочий процес.

Василь Вельдяксов, представник благодійної організації We World

З Дергачівською громадою ми почали спілкуватися ще навесні 2023 року, приїхали сюди разом з представниками з Італії. Вони подивилися, тут було багато що понівечено, і вони вирішили за підтримки швейцарської агенції SDC допомогти з відновленням лабораторії та харчоблоку. Була складність, одне приміщення дуже постраждало від обстрілів, ми відновлювали по стінах, в другому приміщення було теж багато роботи, довелося майже повністю реконструювати цю будівлю. Сподіваємося, буде красиво виглядати, ми намагаємося зробити все в одному ансамблі, як тут в громаді.

Харчоблок розрахований приблизно на сто двадцять людей, що дасть можливість обслуговувати всіх пацієнтів стаціонару. Благоустрій прилеглої території взяла на себе громада.

Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА

500 тис. грн це фінансування, яке йде з місцевого бюджету, всі інші кошти йдуть з фонду. Медичне обладнання, яке буде ставитися для аналізів, купуватме вже наша громада, а з обладнанням в харчоблок допомагатиме нам фонд.

Завершити лабораторію планують наприкінці травня, строки по харчоблоку: кінець червня – початок липня.





Агентство Телевидения Новости