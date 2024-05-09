У Харкові на залізничному вокзалі облаштували зал очікування для людей з інвалідністю

На залізничному вокзалі Харкова відкрито сучасний зал очікування для людей з інвалідністю та оновлено вбиральні.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Зал знаходиться ліворуч у центральному холі вокзалу, поруч із черговим та довідковим бюро. Він облаштований новими меблями, є кондиціонери та інші зручності. Крім того, тут є місця для встановлення крісел колісних. За відсутності електропостачання передбачено застосування альтернативного джерела живлення.

Нова вбиральня також адаптована для людей з інвалідністю та є безкоштовною для всіх пасажирів.

В укритті вокзалу, яке розташоване на цокольному поверсі головного залу, відкрито кімнату для відпочинку пасажирів з дітьми. Вона обладнана меблями, столом для сповивання дитини, кріслом для годування. Тут встановлені стійки для підзарядки гаджетів.

Нагадаємо, раніше на вокзалі Харкова відкрили дитячу зону «Спільно».

Агентство Телевидения Новости