Чоловік, поранений під час обстрілу Куп’янська, помер в лікарні

9 травня близько 10:15 збройні сили рф з артилерії обстріляли місто Куп’янськ Харківської області: одна людина загинула, одна зазнала поранень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Поранено 48-річну жінку, її ушпиталено. Крім того, від вибухової травми у лікарні помер 51-річний чоловік.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости