Майстер цеху, маляр та бариста: вакансії тижня у Харківській області
Станом на 9 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1956 вакансій.
Про це повідомляє ХОВА.
1. Налагоджувальних поліграфічного устаткування – 30 000 грн.
2. Водій автотранспортних засобів – 29 000 грн.
3. Майстер цеху – 28 000 грн.
4. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 25 000 грн.
5. Маляр – 24 000 грн.
6. Укладальник-пакувальник – 23 000 грн.
7. Бариста – 15 000 грн.
8. В’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів – 14 990 грн.
9. Інженер з безпеки руху – 13 000 грн.
10. Прессекретар – 10 350 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.