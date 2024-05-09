Майстер цеху, маляр та бариста: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 9 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1956 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Налагоджувальних поліграфічного устаткування – 30 000 грн.

2. Водій автотранспортних засобів – 29 000 грн.

3. Майстер цеху – 28 000 грн.

4. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 25 000 грн.

5. Маляр – 24 000 грн.

6. Укладальник-пакувальник – 23 000 грн.

7. Бариста – 15 000 грн.

8. В’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів – 14 990 грн.

9. Інженер з безпеки руху – 13 000 грн.

10. Прессекретар – 10 350 грн.

З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Агентство Телевидения Новости