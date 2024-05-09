У Харкові комунальники закрили контури у багатоповерхівках, пошкоджених вибухом 8 травня

Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закрили всі вікна, які були пошкоджені напередодні внаслідок обстрілу Салтівського району.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

У трьох багатоповерхівках загалом було вибито 66 вікон у квартирах та місцях загального користування.

Крім того, на місці влучання працівники КП «Харківблагоустрій» прибрали скло, сміття та гілки.

Агентство Телевидения Новости