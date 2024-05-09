Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:44
Просмотров: 76

У Харкові комунальники закрили контури у багатоповерхівках, пошкоджених вибухом 8 травня

У Харкові комунальники закрили контури у багатоповерхівках, пошкоджених вибухом 8 травня

Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закрили всі вікна, які були пошкоджені напередодні внаслідок обстрілу Салтівського району.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

У трьох багатоповерхівках загалом було вибито 66 вікон у квартирах та місцях загального користування.

Крім того, на місці влучання працівники КП «Харківблагоустрій» прибрали скло, сміття та гілки.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 