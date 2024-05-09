На Харківщині відкрили меморіальну дошку загиблому на війні енергетику

У Новій Водолазі урочисто відкрили пам’ятну дошку загиблому воїну Станіславу Рогозенку.

Про це повідомляє «Харківобленерго».

Її розмістили на фасаді будівлі Нововодолазького району з розподілу електроенергії (РРЕ) АТ «Харківобленерго», де захисник працював електромонтером.

У заході взяли участь колеги Станіслава Миколайовича, голова профспілки АТ «Харківобленерго» Ірина Шевчук, в.о. заступника комерційного директора з розподілу електроенергії Григорій Буйлов, а також син захисника Дмитро, який продовжує справу батька і також працює у Нововодолазькому РРЕ електромонтером.

Саме він і відкрив пам’ятну дошку батькові.

Станіслав Рогозенко народився 11 вересня 1971 року у с. Просяне Нововодолазького району. Після закінчення Рокитненського професійно-технічного училища працював на Новоселівському гірничо-збагачувальному комбінаті, а потім 28 років свого життя віддав роботі у «Харківобленерго».

Герой загинув 31 липня 2022 року в результаті ворожого обстрілу біля села Руські Тишки.

Указом Президента України № 696/2022 нагороджений Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

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