На Харківщині викрито жінку: передавала окупантам дані про українських патріотів

Прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 57-річної жінки за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачена — мешканка села Лукʼянці Харківського району. Раніше вона працювала вчителькою молодших класів.

За даними слідства, під час окупації цього села обвинувачена передавала російським загарбникам дані про проукраїнськи налаштованих односельців.

За її наводкою російські військові викрали та відвезли до катівні депутата сільської ради, учасника АТО та батька діючого співробітника Національної поліції України.

Всіх затриманих били, застосували до них психологічний тиск, тривалий час утримували без їжі та питної води.

Окупанти намагались змусити людей піти з ними на співпрацю та передати відомі їм розвіддані.

Також відомо, що жінка доволі часто листувалась з абонентами з російськими номерами. Серед них — її чоловік, який після окупації міста Волноваха Донецької області поїхав туди жити та працювати.

Після деокупації села обвинувачена втекла до Харкова, де жила на орендованій квартирі. Правоохоронці викрили її. Жінка перебуває під вартою.

Обвинувачену судитимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости