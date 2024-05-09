Штрафи за неявку в ТЦК: Рада прийняла закон

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10379, який врегульовує міри покарання для ухильників за військові правопорушення та невиконання правил мобілізації.

Про це повідомляє УНІАН.

Після підписання законопроєкту №10379 президентом України Володимиром Зеленським буде запроваджено всього три режими порушень – перше, повторне і під час воєнного стану. Штраф за неявку в ТЦК у рази збільшиться.

За порушення військового обліку:

у мирний час – від 3 400 до 5 100 гривень;у воєнний час (або повторне порушення) – від 17 000 до 25 500 гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час:

для громадян – від 5 100 до 8 500 гривень;для посадових та юридичних осіб – від 17 000 до 34 000 гривень.

За ухилення від мобілізації у воєнний час:

для громадян – від 17 000 до 25 500 гривень;для посадових і юридичних осіб – від 34 000 до 59 000 гривень.

Правила про штрафи набувають чинності наступного дня після підписання президентом самого законопроєкту.

Щойно це станеться, військовозобов’язаний ризикує отримати штраф у розмірі 17 000 гривень за неявку до ТЦК за повісткою, ухилення від взяття на облік і за несвоєчасне оновлення даних.

Якщо під санкції від держави потрапило підприємство, яке не надає ТЦК дані про співробітників, юридичній особі доведеться заплатити 34 000 гривень.

Усі ці штрафи не застосовуватимуться, якщо у співробітників ТЦК є доступ до державних реєстрів, з яких можна взяти інформацію про військовозобов’язаних чоловіків.

Завдяки новому законопроєкту ТЦК зможуть виписувати штраф без складання протоколу і без суду.

До ухвалення закону механізм працював так – співробітники ТЦК виписували протокол у присутності військовозобов’язаного, який був ознайомлений зі своїми правами, підписував документ про порушення або відмовлявся від підпису. Далі протокол направляли до суду, і тільки суд ухвалював рішення про штраф.

Зараз штраф за неявку в ТЦК або за будь-які інші порушення можна виписати в обхід вищевказаних процедур, якщо:

порушення вчинено в особливий період;військовозобов’язаний не з’явився в ТЦК без поважних причин, хоча був повідомлений про дату, час і місце виклику;не повідомив причину неприбуття за повісткою.

Співробітники ТЦК зобов’язані мати документальне підтвердження про те, що вони дійсно належним чином повідомили військовозобов’язаного про необхідність прибуття до ТЦК і надали йому правильно складений виклик.

Агентство Телевидения Новости