Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:08
Просмотров: 51

Бадмінтоністка з Харківщини кваліфікувалася на Олімпійській ігри 2024

Бадмінтоністка з Харківщини кваліфікувалася на Олімпійській ігри 2024

Поліна Бугрова посіла 74 місце у рейтингу Світової федерації бадмінтону. Завдяки обмеженню квот для кожного національного олімпійського комітету, їй вдалося кваліфікуватися на Ігри в «Париж-2024».

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Харків’янка буде єдиною представницею українського бадмінтону на цій Олімпіаді та зіграє в одиночному жіночому розряді. 

Нагадаємо, що також олімпійську ліцензію в артистичному плаванні Україні перенесли харків’янки Владислава і Марина Алексіїви.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 