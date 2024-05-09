Бадмінтоністка з Харківщини кваліфікувалася на Олімпійській ігри 2024

Поліна Бугрова посіла 74 місце у рейтингу Світової федерації бадмінтону. Завдяки обмеженню квот для кожного національного олімпійського комітету, їй вдалося кваліфікуватися на Ігри в «Париж-2024».

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Харків’янка буде єдиною представницею українського бадмінтону на цій Олімпіаді та зіграє в одиночному жіночому розряді.

Нагадаємо, що також олімпійську ліцензію в артистичному плаванні Україні перенесли харків’янки Владислава і Марина Алексіїви.

Агентство Телевидения Новости