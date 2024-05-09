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Зеленський звільнив Залужного з військової служби та призначив послом України в Британії

Зеленський звільнив Залужного з військової служби та призначив послом України в Британії

Президент Володимир Зеленський звільнив колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з військової служби.

Про це йдеться в указі №309/2024, оприлюдненому на сайті глави держави у четвер, 9 травня, пише Кореспондент.

«Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу», – зазначається в указі.

Указ про призначення Валерія Залужного послом з’явився відразу після його звільнення з військової служби.

“Призначити Залужного Валерія Федоровича надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії”, – вказано у документі.

Агентство Телевидения Новости

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