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Обстріл Куп’янська: поліція документує наслідки
9 травня близько 10:00 відбувся обстріл міста Куп’янськ.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Під ворожий вогонь потрапила місцева 49-річна місцева мешканка, її доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями.
У лікарні від отриманих тілесних ушкоджень загинув 52-річний місцевий житель.
На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.