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Обстріл Куп’янська: поліція документує наслідки

Обстріл Куп’янська: поліція документує наслідки

9 травня близько 10:00 відбувся обстріл міста Куп’янськ.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Під ворожий вогонь потрапила місцева 49-річна місцева мешканка, її доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями.

У лікарні від отриманих тілесних ушкоджень загинув 52-річний місцевий житель.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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