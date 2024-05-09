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На Харківщині перекрито наркотрафік: затримано чотирьох чоловіків

На Харківщині перекрито наркотрафік: затримано чотирьох чоловіків

Поліція Харківщини перекрила канал постачання в регіон наркотичних речовин, зокрема метамфетаміну, метадону та канабісу, які намагалися збувати військовим. Затримано чотирьох підозрюваних у наркоторгівлі.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП Харківської області Сергій Болвінов.

«Всі ці наркотики йшли в нашу область. Метамфетамін, метадон і канабіс. Група торгувала в Перещепино, на Дніпропетровщині, але канал йшов і до прифронтових територій. Зокрема – військовим.Відсьогодні цей трафік перекрито, ми задіяли більше сотні правоохоронців. Слідчі поліції завдяки якісному оперативному супроводженню СБУ області затримали чотирьох наркоторговців», – розповів Болвінов.

Були проведені обшуки – крім наркотиків правоохоронці вилучили гроші, автомобілі та дорогоцінні речі.

«Можу впевнено сказати – в нашій області заборонені речовини військовослужбовцям продавати ніхто не буде. Так само як і цивільним – ми й під час війни знаходимо способи закривати такі канали. Тому не варто навіть розпочинати подібний «бізнес» на нашій території», – наголосив Болвінов.

Агентство Телевидения Новости

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