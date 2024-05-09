На Харківщині поліція розшукала зниклу десятирічну дівчину

Харківські поліцейські оперативно розшукали десятирічну дівчину та повернули додому.

Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося, повідомляє поліція Харківської області.

8 травня до поліції надійшло повідомлення про зникнення неповнолітньої дівчини. Заявниця, 43-річна мешканка селища Безлюдівка, розповіла, що її донька о 17:00 пішла до школи в селищі Васищеве.

Проте, до вечора додому не повернулась. Самостійні спроби знайти дитину виявилися марними.

На пошуки малолітньої був орієнтований особовий склад відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області. Менше ніж за годину місцеперебування дитини було встановлено.

Дівчина знаходилася в селі Васищеве у свого батька. Неповнолітню повернули додому. Жертвою злочину вона не стала, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз’яснювальну роботу з метою недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости