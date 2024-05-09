У Харкові судитимуть жителя Куп’янщини: співпрацював з окупантами

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 53-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканець селища Дворічна під час окупації населеного пункту добровільно вирішив працювати на ворога.

У липні 2022 року він обійняв працевлаштувався до окупаційної адміністрації та став «и. о. старшего инспектора-дежурного Двуречанского территориального управления».

Колаборант вів журнал відвідувачів і здійснював контроль за пропускним режимом до адміністративної будівлі.

Після деокупації чоловік, щоб не нести відповідальність за вчинене, переховувався на території Харківської області. Але це не допомогло – завдяки злагодженим діям правоохоронних органів колаборанта викрито.

Чоловіка судитимуть в Орджонікідзевському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости