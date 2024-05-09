До України невдовзі надійде перша партія снарядів – Петр Павел

Першу партію зі 180 тисяч снарядів Україна отримає вже у червні. Ідеться про союзницьку закупівлю в рамках чеської ініціативи.

Про це повідомив президент Чехії Петр Павел в інтервʼю німецькому телеканалу ARD, пише видання «Бабель».

«Я і наш премʼєр-міністр Петр Фіала припускаємо, що перша партія з майже 180 000 одиниць боєприпасів буде доставлена в червні, а наступні контракти будуть укладені на пʼяти-шестизначну кількість снарядів», — заявив політик.

На його думку, Захід із самого початку вторгнення занадто обережно надавав Україні зброю і це треба виправити.

«Якби ми пропустили цей період роздумів та оцінки ризиків, Україна отримала б цю допомогу на кілька місяців, а можливо навіть років раніше, і ситуація могла б бути іншою. Нам слід винести уроки з минулого і надати допомогу зараз у максимально можливому обсязі і якнайшвидше», — підсумував чеський лідер.

Агентство Телевидения Новости