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Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію

Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію

Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації з 14 травня до 11 серпня.

Про це повідомляє Українська правда.

Відповідно до інформації на сайті Верховної Ради, документи повернуто з підписом глави держави сьогодні, 9 травня.

Таким чином, нове продовження воєнного стану почне діяти з 14 травня — до 11 серпня 2024 року.

Це вже одинадцяте продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення росії.

Агентство Телевидения Новости

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