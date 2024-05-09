Для удару по місту Дергачі на Харківщині росіяни застосували БпЛА «Ланцет»: дані прокуратури

9 травня близько 14:15 зафіксовано влучання ворожого безпілотника на територію непрацюючої АЗС у місті Дергачі Харківської області

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі

Внаслідок російської атаки пошкоджено устаткування АЗС та цивільний автомобіль, який знаходився неподалік. Без постраждалих.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту БпЛА «Ланцет».

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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