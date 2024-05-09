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09.05.2024 21:00
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ДТП на трасі Чугуїв – Мілове на Харківщині: один з водіїв у важкому стані

ДТП на трасі Чугуїв – Мілове на Харківщині: один з водіїв у важкому стані

9 травня близько 16:00 на автодорозі Чугуїв – Мілове в районі села Коробочкине заткнулися дві легкові автівки: двоє людей госпіталізовані.  

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За попередніми даними, 35-річний водій автомобіля ВАЗ 2109 не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з Mitsubishi під керуванням 43-річного чоловіка.  

В результаті аварії водій авто ВАЗ 2109 у важкому стані госпіталізований до медичного закладу. Також тілесних ушкоджень зазнав 44-річний пасажир автомобіля Mitsubishi, він доставлений в лікарню.

На місці події працювали співробітники відділу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Чугуївського районного управління поліції. Після встановлення усіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Агентство Телевидения Новости

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