У Харкові легковик на смерть збив велосипедиста

Минулої доби на території Харківщини сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула, 13 громадян зазнали травми.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

8 травня у Харкові по вулиці Великій Панасівській водій автомобіля Renault Megane Scenic скоїв наїзд на велосипедиста. Від отриманих травм 50-річний чоловік загинув на місці події. Слідчі розслідують обставини ДТП.

За добу працівники поліції викрили чотирьох водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.

Агентство Телевидения Новости