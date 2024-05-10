Харків’янину, який збирав розвіддані для нанесення повітряних ударів по місту та області, загрожує довічне ув’язнення

У березні 2023 року харків’янин, який працює в одній з місцевих фармацевтичних компаній, через месенджер «Телеграм» почав спілкуватись з громадянином рф.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, від російського куратора чоловік отримав завдання – збирати відомості про дислокацію та переміщення особового складу і військової техніки ЗСУ у Харкові та області для подальшого нанесення прицільних ракетних та дронових ударів ворогом.

«Харків’янин фотографував та знімав на відео об’єкти критичної інфраструктури та оборонно-промислових комплексів, а також військових об’єктів міста та області, після чого відправляв «наставнику» з рф. Для зв’язку з росіянином він використовував сім-карти російських мобільних операторів», – йдеться в повідомленні.

За завданням куратора акцент було зроблено саме на Харкові та його передмісті. Чоловік заздалегідь розробляв свій маршрут по регіону і пересувався на службових автомобілях, щоб не викликати підозр.

Обвинувачений робив скріншоти зі свого мобільного телефону з відкритою картою, де було вказано, яку територію він проїхав. На зображенні він помічав зафіксовані ним українські блокпости, бліндажі, окопи та інші військові об’єкти.

Правоохоронці затримали харків’янина в порядку ст. 208 КПК України під час чергової фіксації інформації для ворога.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Харків’янина судитимуть у Ленінському районному суді м. Харкова. За державну зраду чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости