За розбій зі смертельними наслідками двоє жителів Харкова отримали по 9 років тюрми

У Харкові суд відправив за ґрати двох чоловіків за розбій та побиття літнього чоловіка, внаслідок чого той помер. Вирок суду – по 9 років ув’язнення кожному.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що 25-річний чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності, у тому числі за розбій, вступив у змову зі своїм 23-річним знайомим. У вересні 2022 року вони разом прийшли до одного з домоволодінь, розташованих у Харкові по вул. Квіткінська. Один зі зловмисників перестрибнув через паркан і відчинив хвіртку, щоб впустити свого спільника.

У цей час в одній з кімнат будинку знаходився чоловік похилого віку, який лежав на ліжку. 25-річний рецидивіст підійшов до потерпілого, стягнув його на підлогу і став бити по різних частинах тіла і в голову. Літній чоловік намагався захиститися, але зловмисник мав фізичну перевагу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Нападники обшукали будинок, щоб знайти цінні речі. Їхньою здобиччю інструменти, загальна вартість яких складає декілька тисяч гривень. Забравши чуже майно, зловмисники втекли.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винними двох чоловіків у розбої (ч. 4 ст. 187 КК України), а одного з них – ще й за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Їм призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час судового розгляду 25-річний чоловік визнав вину лише частково. Він заявив, що його друг запропонував піти йому разом до потерпілого і шантажував, що у разі відмови вб’є себе.

23-річний зловмисник взагалі вину не визнав. За його версією, коли він побачив, що його товариш б’є літнього чоловіка, то одразу втратив свідомість. А коли прийшов до тями, намагався відтягнути друга від потерпілого, але той вдарив його у ребро, тож довелось просто вибігти з будинку.

Проте доказів, зібраних стороною обвинувачення, виявилось достатньо, щоб обох чоловіків визнати винними.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости