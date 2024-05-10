Ранковий обстріл Вовчанська на Харківщині: є поранені

Двоє місцевих мешканців отримали уламкові поранення. Потерпілих доставили до лікарні.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

10 травня близько 9:15 відбувся обстріл міста Вовчанськ. Під ворожий вогонь потрапили двоє чоловіків 1971 та 1982 року народження. Потерпілих доставили до лікарні з уламковими пораненнями.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости