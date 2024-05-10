На Харківщині триває евакуація жителів Вовчанського та Липцівського напрямків

В Харківській області на північному напрямку останню добу тривають посилені ворожі обстріли з різного виду озброєння, у зв’язку з цим триває евакуація в прикордонних районах.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Особливо звертаємося до жителів Вовчанського та Липецького напрямків. Нагадуємо, що діє «гаряча лінія» з питань евакуації — звертайтесь за цим номером телефону 0-800-33-92-91. Вас проконсультують і забезпечать супровід на всіх етапах», – наголосив Синєгубов.

На Харківщині ще з 2022 року розроблені маршрути евакуації, а також налагоджена система видачі гуманітарної допомоги, тимчасового розселення тощо, повідомляють в ХОВА.

«Не зволікайте! Убезпечте себе та своїх близьких», – закликав очільник ХОВА.

Агентство Телевидения Новости