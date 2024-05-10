У Харкові відновлюють електропостачання після обстрілів

Фахівці Центрального району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» відновлюють електропостачання для 80 споживачів Київського району, які були знеструмлені внаслідок ракетного обстрілу Харкова сьогодні вночі.

Про це повідомляє «Харківобленерго».

Як розповів начальник Центрального РЕМ Сергій Гасюк, була пошкоджена повітряна лінія 0,4 кВ, а також мережеве обладнання на території приватного сектора.

«Постраждали дроти, залізобетонна опора, кабельна лінія. Наші фахівці працюють зранку та планують заживити всі знеструмлені домоволодіння, окрім зруйнованих, до 16.00», – повідомив він.

Агентство Телевидения Новости