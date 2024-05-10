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Обстріл прикордонних громад Харківщини: є поранені та загиблі

Обстріл прикордонних громад Харківщини: є поранені та загиблі

Прикордонні громади Харківщини під посиленими масовими ворожими обстрілами.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

9:45 – село Бугаївка Вовчанської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

Близько 10 ранку ворог обстріляв Вовчанськ, внаслідок чого травмовано 2 цивільні людини.

12:50 – внаслідок обстрілу села Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.

13:22 – Вовчанськ. Окупант завдав удару по приватному будинку — поранено 60-річну жінку.

Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм — один із них під завалами будинку.

Агентство Телевидения Новости

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