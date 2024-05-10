Обстріл прикордонних громад Харківщини: є поранені та загиблі
Прикордонні громади Харківщини під посиленими масовими ворожими обстрілами.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
9:45 – село Бугаївка Вовчанської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.
Близько 10 ранку ворог обстріляв Вовчанськ, внаслідок чого травмовано 2 цивільні людини.
12:50 – внаслідок обстрілу села Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.
13:22 – Вовчанськ. Окупант завдав удару по приватному будинку — поранено 60-річну жінку.
Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм — один із них під завалами будинку.