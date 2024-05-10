Оперативна ситуація в Харківській області на цей час: тривають важкі бої на прикордонні

Ворог продовжує обстрілювати цивільних людей Харківщини, а також розпочав новий етап наступальних дій на північному напрямку області.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Бойові бригади зустріли противника вогнем. Тривають важкі бої на прикордонні Харківщини.

На Куп’янському напрямку відбито 17 атак. Ворожі ДРГ можуть заїжджати на деякі наші території, але отримують відсіч від українських захисників.

Для Харкова наземної загрози немає, ворожого наступального потенціалу наразі не вистачає.

З огляду на терористичні дії щодо цивільного населення на Вовчанському та Липецькому напрямку, наполегливо радимо місцевим жителям евакуюватися. За цим номером 0-800-33-92-91 вас проконсультують та нададуть супровід.

Наразі 449 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 25 з Харківського, 4 з Богодухівського та 29 людей евакуйовано волонтерами.

Агентство Телевидения Новости