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Графік відключень електроенергії по Харкову та області на 11-15 травня
В обленерго опублікували графік відключень світла на 11-15 травня для Харкова та Харківської області.
Про це повідомляє «Харківобленерго».
У таблиці з годинами вимкнень червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання.
Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.