Графік відключень електроенергії по Харкову та області на 11-15 травня

В обленерго опублікували графік відключень світла на 11-15 травня для Харкова та Харківської області.

Про це повідомляє «Харківобленерго».

У таблиці з годинами вимкнень червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання.

Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

Агентство Телевидения Новости