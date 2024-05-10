Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:22
Просмотров: 53

Троє загиблих, четверо поранених: наслідки ворожих ударів по Харківщині

Троє загиблих, четверо поранених: наслідки ворожих ударів по Харківщині

10 травня близько 12:50 окупанти з артилерії обстріляли село Черкаські Тишки Харківського району. Загинув 55-річний чоловік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння та господарчі будівлі.

Протягом доби ворог не припиняв обстрілювати м. Вовчанськ з різного виду озброєння. Отримали поранення троє цивільних чоловіків та жінка 63 років.

Також станом на зараз відомо про ще двох загиблих – чоловіка та жінку.

За процесуального керівництва Дергачівської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушень законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 