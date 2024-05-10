Троє загиблих, четверо поранених: наслідки ворожих ударів по Харківщині

10 травня близько 12:50 окупанти з артилерії обстріляли село Черкаські Тишки Харківського району. Загинув 55-річний чоловік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння та господарчі будівлі.

Протягом доби ворог не припиняв обстрілювати м. Вовчанськ з різного виду озброєння. Отримали поранення троє цивільних чоловіків та жінка 63 років.

Також станом на зараз відомо про ще двох загиблих – чоловіка та жінку.

За процесуального керівництва Дергачівської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушень законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости