В Нацгвардії показали, що залишилося від росіян після спроби прориву кордону на Харківщині

Знищена техніка та знешкоджені окупанти: спецпризначенці Національної гвардії України показали наслідки спроби прориву кордону ворожими штурмовими групами на півночі Харківської області.

Фото знищеного бійцями 2 окремого загону Центру спеціального призначення «Омега» ворожого десанту публікує НГУ.

«Загалом гвардійці знищили БМП з десантом та біля відділення особового складу рф. Як повідомляли у Міноборони, приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності», – йдеться в повідомленні.

Також під час спроби прориву на Харківщині спецпризначенці 2 загону ЦСП «Омега» Нацгвардії знищили 4 БМП та «Урал». Завдяки вмілим діям аеророзвідників та використанню дронів техніка була знищена ще на підході під час спроби штурму кордону.

«Спецпризначенці Нацгвардії також шукають техніку, яка могла проскочити. Так само буде знищено залишки піхоти противника, яка можливо ховається по посадках. Вибиватимемо окупантів і надалі», – повідомили в НГУ.

Агентство Телевидения Новости