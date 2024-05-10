На Слобожанському та Куп’янському напрямках окупанти атакували 15 разів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 10 травня. 807 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби зафіксовано 91 бойове зіткнення. Ворог завдав 6 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив 5 атак в районах населених пунктів Красне, Мороховець, Олійникове, Гатище Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Глибоке, Лук’янці, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча, Липці, Слобожанське, Сосновий Бір, Українське Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по одному зенітно-ракетному комплексу, одній радіолокаційній станції та 17 районах зосередження особового складу противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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