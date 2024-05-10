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10.05.2024 23:25
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На Харківщині тривають бої за прикордонні населені пункти – Генштаб

На Харківщині тривають бої за прикордонні населені пункти – Генштаб

На даний час на Харківщині тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватись в глибину території нашої держави.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

В напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку.

Також наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні – Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також в районі Олійнікове та Огірцеве.

«Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах. Здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в нашу оборону. Рішення на посилення наших бойових підрозділів будуть реалізовані», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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