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Внаслідок обстрілів Харківщини поранено двох поліцейських
Упродовж доби військові рф обстрілювали Харків та прикордонні населені пункти з авіації, артилерії, РСЗВ.
Внаслідок артилерійського обстрілу російськими військовими травмовано двох поліцейських, повідомляє начальник ГУ поліції в Харківської області Володимир Тимошко.
10 травня об 11:15 внаслідок артилерійського обстрілу російськими військовими села Борщова, травмовано двох поліцейських.
З мінно-вибуховими травмами їх госпіталізували.
«Загроза обстрілів Харківщини з боку росії залишається високою. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – попереджає Тимошко.