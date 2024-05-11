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Внаслідок обстрілів Харківщини поранено двох поліцейських

Внаслідок обстрілів Харківщини поранено двох поліцейських

Упродовж доби військові рф обстрілювали Харків та прикордонні населені пункти з авіації, артилерії, РСЗВ.

Внаслідок артилерійського обстрілу російськими військовими травмовано двох поліцейських, повідомляє начальник ГУ поліції в Харківської області Володимир Тимошко.

10 травня об 11:15 внаслідок артилерійського обстрілу російськими військовими села Борщова, травмовано двох поліцейських.

З мінно-вибуховими травмами їх госпіталізували.

«Загроза обстрілів Харківщини з боку росії залишається високою. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – попереджає Тимошко.

Агентство Телевидения Новости

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