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В селі Одноробівка на Харківщині поранено 19-річного хлопця

В селі Одноробівка на Харківщині поранено 19-річного хлопця

Сьогодні, 11 травня, близько 00:40 армія рф обстріляла прикордонне село Одноробівка Богодухівського району з РСЗВ «Град», одна людина зазнала поранень.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

В результаті обстрілу пошкоджено сім приватних будинків, двоповерховий багатоквартирний будинок, господарські споруди, автомобіль, та енерго- та газові мережі.

Зазнав поранень хлопець 2005 р. н. З осколковим пораненням руки постраждалого госпіталізували.

Агентство Телевидения Новости

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