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Вранці росіяни відновили штурми біля села Глибоке на Харківщині: очікується нарощення вогню

Вранці росіяни відновили штурми біля села Глибоке на Харківщині: очікується нарощення вогню

Вранці російські загарбники відновили штурмові дії біля населеного пункту Глибоке на Харківщині, Сили оборони очікують посилення ворожого вогню.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на джерело у військових колах.

«Зранку противник відновив штурмові дії на окремих напрямках у смузі населеного пункту Глибоке. Вів артилерійський обстріл у напрямку Стариці. Очікується подальше нарощення вогню і на інших напрямках, зокрема Стрілеча-Глибоке», йдеться в повідомленні.

На Вовчанському напрямку штурмових дій ворога поки немає.

Агентство Телевидения Новости

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