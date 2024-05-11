Через обстріли з боку окупантів троє жителів Харківщини загинули, дев’ять поранені: слідчі задокументували наслідки

Протягом минулої доби військові рф завдавали ударів по Харкову та населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Поліція допомагає місцевим мешканцям виїхати з районів, які потерпають від постійних обстрілів росіян, повідомляє поліція Харківської області.

10 травня о 3:00 росіяни обстріляли селище Білий Колодязь з РСЗВ. Пошкоджені приватні домоволодіння.

О 3:18 під час ракетного обстрілу з РСЗВ С-300 у місті Дергачі пошкоджені житлові будинки, магазини, приміщення приватного підприємства.

З РСЗВ С-300 військові рф завдали удари по місту Харків. Постраждали двоє громадян, у тому числі 11-річна дитина. Пошкоджені приватні домоволодіння та електромережі.

У селищі Вільча під час ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджені приватні домоволодіння.Через російський обстріл у селищі Лиман пошкоджені приватні домоволодіння.

Місто Куп’янськ окупанти обстріляли з артилерії. Пошкоджені житлові будинки, будівлі приватного підприємства.

О 9:25 військовими рф було пошкоджено приватне домоволодіння у селі Бугаївка.

У селищі Борщова близько 11:15 внаслідок артилерійського обстрілу травмовано двох поліцейських. З мінно-вибуховими травмами їх госпіталізували до медичного закладу.

О 12:50 під час артилерійського обстрілу у селищі Черкаські Тишки загинув 55-річний чоловік. Пошкоджено приватне домоволодіння.

У селі Глушківка внаслідок артилерійського обстрілу військовими рф пошкоджено гараж та житлові будівлі.Внаслідок ворожого обстрілу військовими рф у селищі Липці поранення отримали 39-річний чоловік та 53-річна жінка.

Протягом доби росіяни завдавали по місту Вовчанськ авіаудари КАБами та обстрілювали з артилерії. Двоє громадян загинули, троє отримали поранення. Пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди, автомобілі.На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

10 травня силами поліції організовано евакуацію 237 осіб з Вовчанська, Бугаївки, Вовчанських Хуторів, з селища Білий Колодязь, сел Черкаські Тишки, Руські Тишки, Борщова, Слобожанське, Липці.

Поліція закликає: «якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від постійних щільних обстрілів військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію «102» або до найближчих відділень поліції».

Агентство Телевидения Новости