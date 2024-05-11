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На Харківщині розшукують неповнолітню дівчину: пішла на прогулянку та не повернулася

На Харківщині розшукують неповнолітню дівчину: пішла на прогулянку та не повернулася

Працівниками відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області встановлюється місцеперебування Наталії Храмової, 2010 року народження.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

10 травня 14-річна Наталя Храмова, мешканка селища Безлюдівка, близько 10:00 години пішла з дому на прогулянку та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети Наталі: зріст 164 см, щільної тілобудови, волосся чорне, має пірсинг на носі.

Була одягнута у кофту чорного кольору з малюнком Мікі Мауса, джинсові шорти.

«Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування розшукуваної, просимо повідомити до відділу поліції за телефонами 0507282081, 0661736937 або «102», наголошують у поліції.

Агентство Телевидения Новости

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