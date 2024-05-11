У Харкові відкрилася підземна школа: пробний навчальний день

Пробний навчальний день пройшов у першій підземній школі Харкова.

З наступного понеділка до навчання у ній приступлять 620 дітей, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Водночас продовжується набір учнів на новий навчальний рік.

«Та, зважаючи на те, що кількість бажаючих вчитися очно вже зараз значно перевищує кількість наявних місць в одній такій безпечній школі, дуже розраховуємо встигнути побудувати щонайменше ще три в інших районах міста», – наголосив мер.

«Адже доки ми не отримаємо найсучасніших систем протиповітряної оборони, живі уроки віч-на-віч з учителем та однокласниками можливі лише під землею», – підкреслив Терехов.

Агентство Телевидения Новости